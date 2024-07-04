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Отец Сафонова: «Матвей получил рабочую визу для игры в «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Евгений Сафонов, отец вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказал о деталях перехода во французский клуб.

«Вопросом с квартирой Матвея во Франции занимались, все это решилось, да. Я работаю в Краснодаре, если получится когда-то навестить, то будет здорово. По всей видимости, Матвей обустроился. Когда начнутся сборы, то заедет на базу, будет там жить и тренироваться, но такая практика нормальная. Оформлена ли рабочая виза для Матвея? Я думаю, что да. Никаких вопросов у французской стороны нет. Значит, все нормально. Я думаю, что это первостепенная вещь для устройства на работу. Видимо, все в порядке», — приводит слова Евгения Сафонова ТАСС.

Матвей Сафонов. «У Сафонова будут шансы потеснить Доннарумму, Тюкавин — интересен и перспективен». Взгляд из Италии на российских футболистов

Ранее бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, при каких условиях Сафонов может стать первым номером «ПСЖ».

«ПСЖ» 14 июня объявил о переходе россиянина из «Краснодара». Сафонов подписал контракт до 2029 года. Перед объявлением появилась информация, что сделка может сорваться из-за долга игрока по алиментам перед бывшей супругой.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «Краснодар» во всех турнирах, пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.

Источник: https://tass.ru/sport/21270989
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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