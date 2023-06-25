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Паредес заявил, что хочет остаться в «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес заявил, что хочет остаться в клубе.

В сезоне-2022/23 аргентинец выступал за «Ювентус» на правах аренды.

«Сейчас я не знаю, где окажусь в следующем сезоне. Мне нравится вариант, при котором я останусь в «ПСЖ», потому что ходят слухи, что команду возглавит Луис Энрике, а мне интересно поработать с этим тренером. Я с нетерпением жду тренировок под его руководством, и, если представится возможность, то я останусь в Париже», — приводит ESPN слова Паредеса.

Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года. Контракт 28-летнего футболиста с французским клубом действует до конца июня 2024 года.

Леандро Паредес
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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