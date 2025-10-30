«Лион» пропустил два гола на последних минутах и упустил победу над «Парижем»

«Париж» и «Лион» не выявили победителя в матче 10-го тура чемпионата Франции — 3:3. Игра прошла в Париже на «Стад Жан-Буэн».

На 5-й минуте Корентен Толиссо открыл счет, а в начале второй половины Павел Шульц оформил дубль и довел счет до крупного. На 61-й минуте защитник «ткачей» Абнер получил красную карточку, после чего парижская команда отыграла один мяч — отличился Адама Камара. На 67-й минуте составы уравнялись, так как Тибо Де Смет получил вторую желтую карточку. В концовке встречи у хозяев отличились Венсан Маркетти и Илан Кеббаль.

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур.

29 октября, 23:05. Stade Jean-Bouin (Париж)

В других встречах «Марсель» упустил победу над «Анже» (2:2), пропустив на последних минутах, «Страсбур» разгромил «Осер» (3:0), а «Тулуза» и «Ренн» поделили очки (2:2).

29 октября, 23:05. Velodrome (Марсель)

29 октября, 23:05. Stade de la Meinau (Страсбург)