Прокуратура начала расследование в отношении «ПСЖ»

Парижская прокуратура начала предварительное расследование в отношении «Пари Сен-Жермен» и президента клуба Насера Аль-Хелаифи, сообщает L'Equipe.

Поводом для расследования стала жалоба, поданная в декабре 2022 года Хишамом Буахилой, бывшим советником Аль-Хелаифи. По его словам, он много лет работал в «ПСЖ», но зарплата ему выплачивалась теннисной академией Smash в Дохе, к которой он не имел никакого отношения и не играл в теннис.

Контракт, о котором идет речь, был подписан в июле 2015 года на предполагаемую должность «учителя тенниса» и должен был быть заключен на неопределенный срок. Расследование поручено полицейскому управлению 16-го округа Парижа, где находится штаб-квартира клуба.

Когда журналист L'?quipe связался с «ПСЖ», ему заявили, что Буахила «никогда не работал в клубе».