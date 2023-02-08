0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 01:43

Прокуратура начала расследование в отношении «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Насер Аль-Хелаифи.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Парижская прокуратура начала предварительное расследование в отношении «Пари Сен-Жермен» и президента клуба Насера Аль-Хелаифи, сообщает L'Equipe.

Поводом для расследования стала жалоба, поданная в декабре 2022 года Хишамом Буахилой, бывшим советником Аль-Хелаифи. По его словам, он много лет работал в «ПСЖ», но зарплата ему выплачивалась теннисной академией Smash в Дохе, к которой он не имел никакого отношения и не играл в теннис.

Контракт, о котором идет речь, был подписан в июле 2015 года на предполагаемую должность «учителя тенниса» и должен был быть заключен на неопределенный срок. Расследование поручено полицейскому управлению 16-го округа Парижа, где находится штаб-квартира клуба.

Когда журналист L'?quipe связался с «ПСЖ», ему заявили, что Буахила «никогда не работал в клубе».

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска россиян на соревнования
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Алексей Попов считает, что Головину лучше подойдет бундеслига

«Монпелье» уволил второго тренера за сезон