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Патрис Эвра приговорен к 12 месяцам тюрьмы условно за невыплату алиментов

Виктория Кравченко
Патрис Эвра.
Фото Global Look Press
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Бывший капитан сборной Франции Патрис Эвра приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно за то, что не выплатил 1 миллион евро алиментов супруге Сандре. Также он должен ей 4 тысячи евро за моральный ущерб и 2 тысячи за процессуальные издержки, сообщает Le Parisien.

Эвра не платил супруге алименты с 1 мая 2021 года по 28 сентября 2023 года.

По данным источника, экс-игрок подал апелляцию на решение суда.

42-летняя Сандра и 43-летний Эвра поженились в 2007 году, у них двое детей. В июле 2020 года британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографии экс-игрока, целующегося с датской моделью Марго Александрой. После этого инцидента начался бракоразводный процесс, который длится до сих пор.

Патрис Эвра
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