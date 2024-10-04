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Барбоза: «Год назад было предложение из Германии, но Головин захотел остаться в «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что полузащитником «Монако» и сборной России Александром Головиным интересовались в Германии.

- Думаю, что Головину хорошо платят в «Монако» и он комфортно себя чувствует в этом клубе, — цитирует Metaratings.ru Барбозу. — Также Головин еще не получил то предложение, которое его может искусить. Если он хочет рискнуть и начать все с нуля, то необходимо принимать решение.

— К нему есть интерес в Европе?

— Год назад было предложение из Германии, но Головин захотел остаться в «Монако».

Источник: Metaratings.ru
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Паулу Барбоза

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