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Паулу Барбоза: «Сафонов сможет заиграть в «ПСЖ»

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Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«У меня нет сомнений, что Сафонов может перейти в «ПСЖ». Это неудивительно, потому что Матвей — голкипер топ-уровня. Сможет ли он заиграть в команде такого уровня? Да, почему нет. Его качества позволяют сделать это. Нет ничего невозможного. Тем более для такого профессионального вратаря», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел за «Краснодар» 30 матчей в РПЛ.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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