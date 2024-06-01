Паулу Барбоза: «Сафонов сможет заиграть в «ПСЖ»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«У меня нет сомнений, что Сафонов может перейти в «ПСЖ». Это неудивительно, потому что Матвей — голкипер топ-уровня. Сможет ли он заиграть в команде такого уровня? Да, почему нет. Его качества позволяют сделать это. Нет ничего невозможного. Тем более для такого профессионального вратаря», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел за «Краснодар» 30 матчей в РПЛ.