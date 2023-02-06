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Сегодня, 16:25

Стипиди — об интересе «Боруссии» к Головину: «Я бы перешел 100%. Чемпионат Германии выше чемпионата Франции»

Алина Савинова
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Футбольный функционер Павел Стипиди ответил на вопрос, нужно ли российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину переходить в дортмундскую «Боруссию».

«Надо или не надо переходить? Я бы перешел 100%. Чемпионат Германии намного выше чемпионата Франции. В лиге 1 на сегодняшний день сильнейших три клуба — это «ПСЖ», «Лилль» и «Лион». «Монако» является середняком, который борется за еврокубки», — цитирует Стипиди Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10629944-stipidi-otvetil-na-vopros-nuzhno-li-golovinu-perehodit-v-borussiyu-d.html
Александр Головин
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