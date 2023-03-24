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Сегодня, 19:11

Павлюченко считает, что Головин не затерялся бы в АПЛ

Алина Савинова
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Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин уже адаптирован к европейскому футболу, он много лет выступает за «Монако», сейчас стал лидером команды. Какой следующий шаг? Да никогда не знаешь, как будет лучше. Сложно советовать что-либо уже состоявшемуся футболисту. Но в АПЛ Александр не затерялся бы, это точно», — приводит «РБ Спорт» слова Павлюченко.

В текущем сезоне 26-летний россиянин забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах чемпионата Франции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-golovin-by-ne-zateryalsya-v-apl/
Александр Головин
Роман Павлюченко
ФК Монако
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