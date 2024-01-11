Пьер Саж продолжит возглавлять «Лион» до конца сезона

Главный тренер «Лиона» Пьер Саж останется во главе команды до конца сезона-2023/24, сообщается на офциальном сайте французского клуба.

30 ноября 44-летний француз был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лиона» после ухода Фабио Гроссо. Саж стал третьим тренером команды в текущем сезоне.

Под руководством Сажа «Лион» провел 6 матчей, в которых одержал четыре победы и дважды уступил. После 17 туров команда с 16 очками занимает 15-е место в турнирной таблице французской лиги 1.