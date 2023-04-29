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Сегодня, 04:02

Перед финалом Кубка Франции на стадионе установили ограждения с шипами

Евгений Козинов
Корреспондент
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На стадионе «Стад де Франс» перед финалом Кубка Франции между «Нантом» и «Тулузой» установили заграждения с вертикальными пиками.

«Мы в средневековье? Это абсолютно возмутительно и безответственно», — написал журналист Пол Кометто в Twitter.

По версии СМИ, причиной такого решения стали инциденты, произошедшие после выхода «Нанта» в финал Кубка Франции. Болельщики вырвались на поле после финального свистка.

Финал Кубка Франции «Нант» — «Тулуза» состоится в субботу, 29 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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Футбол
ФК Нант
ФК Тулуза
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