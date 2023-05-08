КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 11:24

Переговоры между «ПСЖ» и Моуринью находятся на продвинутой стадии

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«ПСЖ» контактирует с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью по поводу возможного сотрудничества.

Как сообщает RMC Sport, Моуринью практически не участвует в переговорах, оставив этот вопрос своему агенту Жорже Мендешу, который напрямую общается с советником парижан по спортивным вопросам Луисом Кампосом. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Сам Моуринью понимает, что в «Роме» будет трудно добиться более серьезных успехов, и готов покинуть итальянский клуб ради нескольких команд, в числе которых «ПСЖ» и «Реал».

Также, по данным источника, «ПСЖ» уже дал понять, что не будут продолжать работу с нынешним боссом Кристофом Гальтье после очередного вылета из Лиги чемпионов.

60-летний специалист возглавил «Рому» в июле 2021 года и привел команду к победе в Лиге конференций. В нынешнем сезоне римская команда вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Байером».

В чемпионате Италии «Рома» занимает седьмое место, набрав 58 очков в 34 матчах.

Источник: RMC Sport
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый тренер Головина: «Саша славился своими ударами в Калтане, а теперь показывает их в Монако»

Легендарный президент «Лиона» покинул пост после 36 лет работы