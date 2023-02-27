Первый тренер Головина: «Саше комфортно в «Монако», он помогает клубу побеждать»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника Александра Головина, прокомментировал новость о продлении футболистом контракта с «Монако».

«Если договорились, то, значит, так лучше всем. Саше там комфортно, он помогает клубу побеждать. В «Монако» полностью им довольны, значит, они решили идти вместе дальше. Взаимовыгодная сделка. Знаю, что Саше хорошо в «Монако». Хотел бы я, чтобы он там оставался? Мои хотелки не имеют значения», — приводит Sport24 слова Плясунова.

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.