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Сегодня, 15:56

Первый тренер Головина: «Саше комфортно в «Монако», он помогает клубу побеждать»

Алина Савинова
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Александр Плясунов, первый тренер полузащитника Александра Головина, прокомментировал новость о продлении футболистом контракта с «Монако».

«Если договорились, то, значит, так лучше всем. Саше там комфортно, он помогает клубу побеждать. В «Монако» полностью им довольны, значит, они решили идти вместе дальше. Взаимовыгодная сделка. Знаю, что Саше хорошо в «Монако». Хотел бы я, чтобы он там оставался? Мои хотелки не имеют значения», — приводит Sport24 слова Плясунова.

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-27-pervyy-trener-golovina-sashe-komfortno-v-monako-on-pomogayet-pobezhdat-novyy-kontrakt-vzaimovygodnaya-sdelka
Александр Головин
ФК Монако
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