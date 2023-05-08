Первый тренер Головина: «Саша славился своими ударами в Калтане, а теперь показывает их в Монако»

Александр Плясунов, первый тренер хавбека «Монако» Александра Головина, отреагировал на гол футболиста в матче 34-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:1).

«Радуюсь успехам Александра во Франции! Хорошо, что он так же продолжает забивать и по статистике догнал Месси. Головин замечательно выполняет свою работу. Саша славился своими ударами в Калтане, а теперь показывает их в Монако. В детстве он вообще мог и с углового забить! Удар с правой у него очень хорошо поставлен, поэтому такие красивые голы с дальних дистанций — для меня не удивление», — приводит Sport24 слова тренера.

Всего в текущем сезоне на счету 26-летнего россиянина 8 мячей и 7 результативных передач в 31 матче лиги 1. Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до 30 июня 2026 года.