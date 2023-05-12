Плясунов: «Сейчас Головин — один из сильнейших в лиге 1, он проводит свой лучший сезон в Европе»

Александр Плясунов, первый тренер хавбека «Монако» Александра Головина, поделился мнением об игре россиянина в сезоне-2022/23.

«Головин очень радует своей игрой в этом сезоне. Видно, что он полностью освоился во Франции, почувствовал себя лидером «Монако». Александр демонстрирует выдающееся мастерство на поле — красиво забивает и отдает голевые передачи. Главное, чтобы дальше так продолжал и не было травм. Из-за них некоторое время Саша чувствовал себя не в свой тарелке. Но сейчас Головин — один из сильнейших в лиге 1, он проводит свой лучший сезон в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Плясунова.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 31 матч в чемпионате Франции, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент «Монако» с 64 очками располагается на 4-м месте в турнирной таблице лиги 1.