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Сегодня, 14:06

Плясунов: «Сейчас Головин — один из сильнейших в лиге 1, он проводит свой лучший сезон в Европе»

Алина Савинова
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Александр Плясунов, первый тренер хавбека «Монако» Александра Головина, поделился мнением об игре россиянина в сезоне-2022/23.

«Головин очень радует своей игрой в этом сезоне. Видно, что он полностью освоился во Франции, почувствовал себя лидером «Монако». Александр демонстрирует выдающееся мастерство на поле — красиво забивает и отдает голевые передачи. Главное, чтобы дальше так продолжал и не было травм. Из-за них некоторое время Саша чувствовал себя не в свой тарелке. Но сейчас Головин — один из сильнейших в лиге 1, он проводит свой лучший сезон в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Плясунова.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 31 матч в чемпионате Франции, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент «Монако» с 64 очками располагается на 4-м месте в турнирной таблице лиги 1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-golovina-sasha-provodit-svoj-luchshij-sezon-v-evrope-on-odin-iz-sil-nejshih-v-lige-1/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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