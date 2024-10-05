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Франция

5 октября, 22:43

Первый тренер Головина считает, что игрока все устраивает в «Монако»

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Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о продлении футболистом контракта с монегасками до 2029 года.

«Рад за него! Если продлевают, значит, он нужен команде. Головин постоянно получает игровое время и приносит пользу «Монако». Для него это замечательно. Путь в топ-клуб закрыт? Я думаю, его и в «Монако» все устраивает, поэтому и продлил. Саша, наверное, не видит смысла переходить в топ-клуб», — цитирует Плясунова Metaratings.ru.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. 4 октября монегаски официально объявили о продлении контракта с футболистом до окончания сезона-2028/29. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Александр Головин
ФК Монако

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