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Франция

23 октября, 18:41

Первый тренер Головина: «Мне приятно смотреть, что Саша забивает и постоянно играет»

Алина Савинова
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Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на дубль футболиста в ворота «Меца» в 9-м туре лиги 1 (2:1).

«Перерос ли Головин лигу 1? Это не мне судить. Агент, тренер и сам Саша должны это решать. Все в этом мире относительно. Главное, чтобы желание совпало с его возможностями, а возможности — с желаниями. Мне приятно смотреть, что он забивает, постоянно играет, тренер ему доверяет. Сейчас Александр на подъеме, у него все получается. В сборной России Александр — сильнейший игрок, но в «Монако» не знаю, там тренер оценивает», — цитирует Плясунова Metaratings.ru

Всего в этом сезоне 27-летний Головин провел 8 матчей в чемпионате Франции, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/pervyi-trener-golovina-mne-priyatno-smotret-chto-sasha-zabivaet-a-trener-emu-doveryaet-298035/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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