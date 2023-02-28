0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:48

Первый тренер Головина — о продлении контракта с «Монако»: «Мечта о более топовом клубе не отменялась»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Сергей Васютин, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» высказался о продлении контракта с клубом до 2026 года.

«От добра добра не ищут. Карьера Саши в «Монако» складывается достаточно успешно. Первые сезоны его преследовали старые травмы, в этом году Саша стал одним из единственных игрок, вокруг которого строится игра «Монако». В 2024 году контракт бы истекал, но клуб естественно не хотел бы отпускать игрока, которым интересуются многие европейские клубы. Поэтому и Александр, и агент продлили контракт и пошли на эту сделку.

Но это не значит, что до 2026 года Саша будет должен точно отработать этот контракт. «Монако» — кузница кадров. Они постоянно открывают таланты. Если более серьезный клуб пригласит Александра за серьезную цену, то он даст согласие. Просто «Монако» на более крепких условиях зафрахтовал Александра. Мечта о более топовом клубе не отменялась. Саша всегда ставит планку для себя достаточно высоко», — сказал Васютин «СЭ».

В текущем сезоне Головин провел 35 матчей за «Монако», забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Хавбек перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года за 30 миллионов евро.

 

Александр Головин
ФК Монако
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капелло считает, что «Монако» поступил правильно, продлив контракт с Головиным