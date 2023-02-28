Первый тренер Головина — о продлении контракта с «Монако»: «Мечта о более топовом клубе не отменялась»

Сергей Васютин, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» высказался о продлении контракта с клубом до 2026 года.

«От добра добра не ищут. Карьера Саши в «Монако» складывается достаточно успешно. Первые сезоны его преследовали старые травмы, в этом году Саша стал одним из единственных игрок, вокруг которого строится игра «Монако». В 2024 году контракт бы истекал, но клуб естественно не хотел бы отпускать игрока, которым интересуются многие европейские клубы. Поэтому и Александр, и агент продлили контракт и пошли на эту сделку.

Но это не значит, что до 2026 года Саша будет должен точно отработать этот контракт. «Монако» — кузница кадров. Они постоянно открывают таланты. Если более серьезный клуб пригласит Александра за серьезную цену, то он даст согласие. Просто «Монако» на более крепких условиях зафрахтовал Александра. Мечта о более топовом клубе не отменялась. Саша всегда ставит планку для себя достаточно высоко», — сказал Васютин «СЭ».

В текущем сезоне Головин провел 35 матчей за «Монако», забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Хавбек перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года за 30 миллионов евро.