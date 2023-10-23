Пименов рассказал, почему Головину не стоит уходить из «Монако»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о возможном уходе российского хавбека Александра Головина из «Монако».

«На мой взгляд, «Боруссия» из Дортмунда находится сейчас на одном уровне с «Монако». Слышал, поступало интересное предложение по Головину от «Ньюкасла», но вроде бы до конкретики дело так и не дошло по причине того, что Александр является россиянином. В настоящий момент он находится на своем месте, а его команда возглавляет турнирную таблицу первенства Франции и стремится попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон», — цитирует Пименова RT.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его текущий контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.

В матче 9-го тура лиги 1 «Монако» с «Метцем» (2:1) 27-летний россиянин оформил дубль. Всего в этом сезоне Головин провел 8 матчей в чемпионате Франции, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.