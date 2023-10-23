Пименов: «Головин набрал отличную форму в текущем сезоне и прекрасно себя чувствует во Франции»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мнением об игровой форме российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин набрал отличную форму в текущем сезоне и прекрасно себя чувствует во Франции. Видно, что он стал понимать лигу 1 изнутри и у него налажено хорошее взаимодействие с партнерами. Сможет ли «Монако» стать чемпионом Франции? Это зависит от того, сохранят ли монегаски силы на всю дистанцию. «ПСЖ» имеет в своем составе по-настоящему звездных футболистов, и любая осечка конкурента окажется на руку парижанам. А «ПСЖ» больше не позволит себе ошибаться», — цитирует Пименова RT.

В матче 9-го тура лиги 1 «Монако» с «Метцем» (2:1) 27-летний россиянин оформил дубль. Всего в этом сезоне Головин провел 8 матчей в чемпионате Франции, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.