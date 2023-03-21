Пирес считает, что Дешам проявил неуважение к Гризманну, назначив Мбаппе капитаном сборной Франции

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес прокомментировал новость о том, что новым капитаном национальной команды станет форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Логичный выбор? Честно говоря, нет. Я ожидал, что капитаном будет Гризманн, учитывая, сколько лет он играет за сборную и то, чего он добился за эти годы. Это проявление неуважения к Антуану. Хотя я должен подчеркнуть, что ничего не имею против Килиана«, — цитирует Пиреса Franceinfo.

Ранее сообщалось, что Гризманн может уйти из сборной Франции после назначения Мбаппе капитаном. Предыдущим капитаном был голкипер Уго Льорис, завершивший карьеру в сборной после ЧМ-2022.