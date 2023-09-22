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Франция

Сегодня, 07:20

По делу Боатенга состоится новое судебное разбирательство

Евгений Козинов
Корреспондент
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В этот четверг был аннулирован приговор защитнику Джерому Боатенгу за домашнее насилие в 2018 году, сообщает AFP. Суд над бывшим защитником «Лиона» будет повторен позже.

В ноябре 2022 года на футболиста был наложен штраф в размере 1,2 миллиона евро. Однако в результате расследования были допущены процессуальные нарушения.

35-летний немец был привлечен к ответственности за нападение, травмы и оскорбления в адрес своей бывшей жены. Последняя обвиняет игрока в том, что он ударил ее во время отпуска на Карибах в 2018 году после вылета сборной Германии с чемпионата мира. Боатенг, со своей стороны, всегда отрицал факты, в которых его обвиняют.

Джером Боатенг. Боатенг оспорит приговор за избиение жены
Джером Боатенг
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