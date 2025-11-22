Погба дебютировал за «Монако» и вышел на поле впервые с сентября 2023 года

22 ноября, 23:31
Полузащитник Поль Погба дебютировал за «Монако» в матче против «Ренна» (1:4) в 13-м туре французской Лиги 1.
32-летний француз вышел на замену на 85-й минуте. Он сыграл в официальном матче впервые с сентября 2023 года, когда его отстранили от футбола за употребление допинга. Первоначально срок дисквалификации составлял 4 года, но затем был сокращен до 18 месяцев.
Ранее Погба также выступал за «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
23.11.2025
22.11.2025