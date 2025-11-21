Видео
Сегодня, 19:32

Погба попал в заявку «Монако» на матч с «Ренном», он не выходил на поле с сентября 2023 года

Алина Савинова

«Монако» включил полузащитника Поля Погба в заявку на матч 13-го тура чемпионата Франции против «Ренна».

Футболист в июне на правах свободного агента подписал контракт с монегасками, но не провел ни одного матча за команду. В начале октября Погба получил мышечную травму, а в ноябре повредил лодыжку на тренировке.

В целом 32-летний полузащитник не выходил на поле в официальных матчах с сентября 2023 года, поскольку отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок его отстранения завершился в марте 2025-го.

Матч между «Монако» и «Ренном» состоится в субботу, 22 ноября. Начало — в 21.00 по московскому времени.

    Поль Погба
    Футбол
    ФК Монако
    ФК Ренн
