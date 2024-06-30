Погба рассказал о своем состоянии после дисквалификации: «Я все еще жив»

Дисквалифицированный за допинг полузащитник «Ювентуса» Поль Погба эмоционально поделился мнением о своем состоянии. «Да, я все еще жив», — написал француз в соцсети. 29 февраля стало известно, что 31-летнего француза дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил. 11 сентября 2023 года появилась информация, что допинг-тест Погба дал положительный результат после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме полузащитника обнаружили повышенное содержание тестостерона. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.