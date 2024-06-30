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Сегодня, 06:33

Погба рассказал о своем состоянии после дисквалификации: «Я все еще жив»

Виктория Кравченко
Поль Погба.
Фото Global Look Press
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Дисквалифицированный за допинг полузащитник «Ювентуса» Поль Погба эмоционально поделился мнением о своем состоянии.

«Да, я все еще жив», — написал француз в соцсети.

29 февраля стало известно, что 31-летнего француза дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

11 сентября 2023 года появилась информация, что допинг-тест Погба дал положительный результат после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме полузащитника обнаружили повышенное содержание тестостерона. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.

Поль Погба
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