Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:43

Полиция проводит обыски в офисе «Ниццы» по делу по обвинению Гальтье в расизме

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полиция проводит обыски в офисе футбольного клуба «Ницца» в связи с обвинениями против главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье в расизме, сообщает France Press.

Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман.

Прокуратура Ниццы в пятницу начала предварительное расследование по подозрению в «дискриминации на основании предполагаемой расовой или религиозной принадлежности» после обвинений в адрес французского специалиста.

Гальтье работает в «ПСЖ» с лета 2022 года.

Его команда располагается на первом месте в турнирной таблице лиги 1, набрав 69 очков за 30 туров. В текущем сезоне команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив «Баварии» в 1/8 финала турнира.

Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
2
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Квяту выдадут «Ламборгини». Россиянин станет заводским пилотом в гонках на выносливость
«Лада» возвращается в КХЛ. Но как и кем она будет играть?
Минтруд назвал самые перспективные вакансии на российском рынке труда
С Бузовой требуют взыскать $1 млн в связи с отказом рекламировать вино
Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Франции: «ПСЖ» — «Ланс», «Монако» — «Лорьян» и другие матчи 31-го тура