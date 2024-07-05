Политик Ле Пен отреагировала на заявление Мбаппе голосовать против нее на выборах во Франции

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Французский политик, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ответила на заявления форварда сборной Франции Килиана Мбаппе голосовать против Ле Пен.
«Высказывания Мбаппе? Французам надоело, что им читают лекции о морали и дают инструкции по голосованию», — приводит слова Ле Пен CNN France.
Ранее Мбаппе призвал граждан Франции приходить на парламентские выборы.
Президент Франции Эммануэль Макрон в июне объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпийских игр.