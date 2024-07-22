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Сегодня, 15:52

Головин официально взял 10-й номер в «Монако»

Руслан Минаев
Александр Головин.
Фото Reuters
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Полузащитник «Монако» Александр Головин официально сменил 17-й номер на 10-й перед сезоном-2024/25, сообщается на сайте клуба.

В межсезонье 28-летний россиянин был капитаном монегасков в нескольких товарищеских матчах.

В прошлом сезоне Головин был вторым капитаном команды, а основным — французский нападающий Виссам Бен-Йеддер, который покинул клуб по окончании контракта в июне.

В сезоне-2023/24 28-летний Головин сыграл 27 матчей за «Монако» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.

Александр Головин
ФК Монако
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