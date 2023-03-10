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Франция

10 марта, 23:40

Игрок менхенгладбахской «Боруссии» Коне: ««Интерес «ПСЖ» — это здорово, отличный клуб»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Куадио Коне прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

«Интерес «ПСЖ» — это здорово. Я родился в Париже, и это отличный клуб, который играет в Лиге чемпионов и имеет в составе выдающихся игроков. Когда ты играешь с ними, ты можешь только совершенствоваться. Но сейчас я в «Боруссии» и полностью сосредоточен на игре за команду. Посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит слова Коне Goal.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Боруссию». Контракт Коне рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: Goal
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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