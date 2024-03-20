Полузащитник «Бреста» Ле Мелу признан лучшим игроком февраля в лиге 1

Полузащитник «Бреста» Пьер Ле Мелу одержал победу в голосовании по определению лучшего игрока февраля в чемпионате Франции. Он опередил Пьера-Эмерика Обамеянга из «Марселя» и Жонатана Дэвида из «Лилля».

В возрасте 30 лет он впервые выиграл трофей лучшего игрока месяца в лиге 1. Также данную награду впервые получил игрок из «Бреста» с сезона-2003/04, когда была учрежден этот трофей.

В феврале Ле Мелу помог «Бресту» одержать две победы и дважды сыграть вничью в 4 матчах. На его счету два гола.