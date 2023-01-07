Пасторе рассказал подробности ухода из «ПСЖ»: «Попросил отпустить меня, потому что проект был слишком амбициозным»

Полузащитник «Эльче» Хавьер Пасторе рассказал, почему в свое время покинул «ПСЖ».

«Клуб хотел продлить мой контракт на пять лет. Я не согласился только потому, что в то время не обладал достаточным уровнем, чтобы продолжать играть в «ПСЖ». Я попросил отпустить меня, потому что проект был слишком амбициозным для моего уровня на тот момент, и меня отпустили», — приводит слова Пасторе Le Parisien.

«ПСЖ» купил аргентинца у «Палермо» в 2011 году за 21 миллион евро. В 2018-м он был продан за 15 миллионов в «Рому».