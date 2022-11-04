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Сегодня, 14:32

Полузащитник Фабиан Руис не сыграет за «ПСЖ» до перерыва на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис пропустит ближайшие матчи команды, сообщает L'Equipe.

Испанец был вынужденно заменен на 21-й минуте матча Лиги чемпионов против «Ювентуса». Повреждение оказалось довольно серьезным: из-за мышечной травмы хавбек не сможет сыграть до перерыва на чемпионат мира в Катаре.

В составе парижан полузащитник отыграл 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Сборная Испании сыграет на ЧМ-2022 в группе E с Германией, Японией и Коста-Рикой.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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