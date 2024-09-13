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Кузяев: «Снимаю во Франции квартиру на побережье с видом на Ла-Манш»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, какое жилье снимает во Франции.

— Сам снимаю квартиру, — цитирует Кузяева «РБ Спорт». — Не в центре, но на побережье, с потрясающим видом на Ла-Манш. Он меня покорил. Причем такое жилье сложно было найти, вариантов не так много. Было множество квартир с большим количеством маленьких и тесных комнат. Или предлагали трехэтажные дома с десятью маленькими комнатками. Это не совсем для меня. Так что рад, что нашел удачный вариант.

— Эти условия не хуже, чем были в Питере?

 — Совершенно не хуже. Конечно, по размеру квартира не такая, как в Питере. Но зато вид того стоит — особенно встречать закаты и рассветы.

Кузяев играет в «Гавре» с лета 2023 года. На его счету 35 матчей, три гола и две результативные передачи за клуб.

Источник: РБ Спорт
Далер Кузяев
ФК Гавр

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