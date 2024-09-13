Кузяев: «Было несложно учить французский язык. У меня есть тяга к языкам»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, как ему дается изучение французского языка.

— Сложно ли учить французский? Мне не было сложно, — цитирует Кузяева «РБ Спорт». — Да, это непростой язык. Но я заметил, что у меня есть тяга к изучению языков. Не скажу, что у меня феноменальная память и способности, но главное, что у меня есть желание. Мне очень нравится заниматься с репетитором, делать дополнительные задания. Французский — очень красивый и необычный язык.

— Сейчас часто занимаетесь французским?

— Два-три раза в неделю. Занятия по полтора часа.