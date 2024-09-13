Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 16:19

Кузяев: «Было несложно учить французский язык. У меня есть тяга к языкам»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, как ему дается изучение французского языка.

— Сложно ли учить французский? Мне не было сложно, — цитирует Кузяева «РБ Спорт». — Да, это непростой язык. Но я заметил, что у меня есть тяга к изучению языков. Не скажу, что у меня феноменальная память и способности, но главное, что у меня есть желание. Мне очень нравится заниматься с репетитором, делать дополнительные задания. Французский — очень красивый и необычный язык.

— Сейчас часто занимаетесь французским?

 — Два-три раза в неделю. Занятия по полтора часа.

Далер Кузяев. Кузяев счастлив в «Гавре». Он стал лидером команды и уже дает интервью на французском

Источник: РБ Спорт
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
День программиста отметят 12 сентября
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Путин назначил Ираду Зейналову послом РФ в Республике Маврикий
СКА Ротенберга раздавлен, Кузнецова смяли, Голдобин проснулся, Радулов начал забивать. Что произошло в КХЛ 12 сентября
В ЕС отреагировали на слова Путина об ударах западным оружием по РФ
В Кремле оценили вероятность разрыва дипотношений с Лондоном
Сегодня
Вчера
Неделя