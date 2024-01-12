Кузяев: «Гавр» может достичь большего в Кубке Франции»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев поделился ожиданиями от выступления команды в Кубке Франции.

«Начало года идеальное для команды, но думаю, что нам нужно играть лучше. Конечно, мы рады, что прошли в следующий раунд. Кубок Франции — это новый опыт для меня. Я надеюсь, что мы сможем достичь большего в этом турнире», — сказал Кузяев клубному ТВ.

7 января «Гавр» дома обыграл «Кан» (2:1) в третьем раунде Кубка Франции. Кузяев забил победный гол в матче.

21 января команда сыграет в гостях с «Шатору» за выход в 1/8 финала.