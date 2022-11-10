10 ноября, 11:56
Полузащитник «Марселя» Жерсон близок к возвращению в «Фламенго», сообщает журналист Николо Скира.
Как утверждает источник, 25-летний футболист уже согласовал контракт с клубом до 2027 года. Трансфер может состояться в январе 2023 года.
Жерсон перешел из «Фламенго» в «Марсель» в июле 2021 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 2 гола в 13 матчах за французскую команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 18 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования