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Сегодня, 16:10

Головин о матче против «Гавра» Кузяева в лиге 1: «Просил Далера не забивать, а он нам забил!»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал, каким видит свой карьерный путь после подписания нового контракта с французским клубом.

«Сложно говорить о том, что я хочу стать легендой клуба. Просто хотел бы приносить как можно больше пользы своей команде. Да, понятно, 10-й номер.. Он мне тоже всегда нравился. Так что буду стараться быть полезным настолько, насколько это возможно», — приводит пресс-служба РФС слова Головина.

Также футболист поделился мнением о выступлении против россиян в лиге 1.

«Конкретно Далера просил не забивать, а он нам забил! Просто шутили, вспоминали что-как, ничего особенного. Всегда рад видеть игрока сборной, тем более Далера, которого очень давно знаю. Выходить с ним играть друг против друга в чемпионате Франции — это очень приятно», — добавил он.

4 октября стало известно, что 28-летний Головин продлил контракт с «Монако» до 2029 года.

Россиянин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 210 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

Источник: https://rfs.ru/news/221299
Александр Головин
Футбол
ФК Монако

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