Головин вошел в состав лучших игроков недели в мире

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную лучших игроков топ-5 лиг Европы на текущей неделе. В матче 14-го тура против «Тулузы» (2:0) россиянин провел на поле 89 минут и отличился забитым голом. Портал Whoscored оценил его действия в 8,9 балла.

Также из чемпионата Франции в команду попали голкипер «Нанта» Ляфонт, защитник «Реймса» Флипс и вингер «ПСЖ» Неймар. Россиянина и бразильца оценили на одинаковый суммарный балл.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Игрок был куплен у ЦСКА за 30 миллионов евро. В текущем сезоне россиянин принял участие в 21 матче, забил три гола и отдал три голевые передачи во всех турнирах.