Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:40

Головин вошел в состав лучших игроков недели в мире

Telegram Новости

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную лучших игроков топ-5 лиг Европы на текущей неделе. В матче 14-го тура против «Тулузы» (2:0) россиянин провел на поле 89 минут и отличился забитым голом. Портал Whoscored оценил его действия в 8,9 балла.

Также из чемпионата Франции в команду попали голкипер «Нанта» Ляфонт, защитник «Реймса» Флипс и вингер «ПСЖ» Неймар. Россиянина и бразильца оценили на одинаковый суммарный балл.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Игрок был куплен у ЦСКА за 30 миллионов евро. В текущем сезоне россиянин принял участие в 21 матче, забил три гола и отдал три голевые передачи во всех турнирах.

Александр Головин
ФК Монако
ФК Тулуза
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой выбор Катара вместо США хозяином ЧМ-2022
Фантастический матч Овечкина: продлил голевую серию, чуть не забил гол года, отдал суперпас
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Головин во втором матче подряд признан лучшим игроком болельщиками «Монако»