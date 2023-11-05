Головин: «Приятно, что удается забивать. Есть взаимопонимание с партнерами»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Брестом» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Франции. Россиянин сумел отличиться голом и результативной передачей.

«Естественно, было желание реабилитироваться за поражение в прошлом туре и перед болельщиками, и перед собой. Не хочется терять очки, поэтому сейчас рад, что сумели одержать победу. Доволен ли тем, что принял участие в обоих голах? Прежде всего доволен тем, что выиграли. Но, конечно, приятно и то, что удается создавать голевые моменты, забивать. Есть взаимопонимание с партнерами, многое получается из того, что отрабатываем на тренировках. Можно ли сказать, что в этом сезоне являюсь лидером «Монако»? Не стал бы говорить так однозначно. Понятно, что являюсь одним из тех, кто дольше всех находится в команде, есть определенный опыт, но у нас многие ребята в зависимости от ситуации могут проявить лидерские качества и повести за собой», — сказал Головин «СЭ».

После победы над «Брестом» в активе Головина 5 голов и 2 голевые передачи в 10 матчах за «Монако» в текущем сезоне.

Команда набрала 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице лиги 1.