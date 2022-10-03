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Сегодня, 14:08

Головин: «Быть в одной символической сборной с ведущими игроками лиги 1 очень приятно»

Головин прокомментировал включение в символическую сборную 9-го тура чемпионата Франции
Отдел футбола «СЭ»
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Нантом» (4:1) в матче 9-го тура лиги 1.

В этой игре россиянин отметился одной результативной передачей, проведя на поле 66 минут. Российский полузащитник попал в символическую сборную 9-го тура лиги 1 по версии L'Equipe.

«Игра с «Нантом» удачно сложилась для нас. Мы забили быстрые голы, многое получилось в атаке. Когда ты получаешь такое преимущество в первые минуты, важно потом сохранять концентрацию до последних минут. Игра давалась нам, поэтому такой счет и уверенная победа закономерны. Попадание в символическую сборную тура? Это приятно, конечно, но, честно говоря, не особо слежу за подобными рейтингами и сборными. Победа и хорошая игра — это всегда командная работа, поэтому не стоит выделять кого-то одного. Но, повторю, быть в одной сборной, пусть она и условная, с ведущими игроками лиги 1 очень приятно», — сказал Головин «СЭ».

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нант&raquo;. Александр Головин. «Головин пахнет футболом». Что пишут во Франции об игре российского футболиста

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» поднялся на 5-е место, набрав 17 очков в 9 матчах.

26-летний россиянин в этом сезоне провел за клуб 12 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Нант
2
1
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