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Головин об игре с «Ренном»: «Здорово, что после победы в Лиге чемпионов набрали три очка в чемпионате»

Артем Бухаев
Корреспондент
Магнес Аклиуш и Александр Головин.
Фото Reuters
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ренном» (3:2) в матче 19-го тура чемпионата Франции.

Головин в этом матче забил победный гол. Для 28-летнего хавбека это третий мяч в сезоне.

«Получилась хорошая зрелищная игра с большим количеством голов. И мы, и соперник старались играть в атаку, создавать моменты. Первый наш гол вообще наверняка станет одним из лучших в чемпионате. Такой мяч — это украшение любого турнира. Так что, думаю, игра принесла много позитивных эмоций болельщикам. Как могу прокомментировать свой гол? Нам важно было укрепить преимущество при счете 2:1, получилось убежать в контратаку и забить. Был еще отличный момент в первом тайме, однако тогда чуть не повезло, мяч попал в перекладину. Но самое главное, что мы одержали победу. Здорово, что после того, как мы выиграли в матче Лиги чемпионов, получилось набрать три очка и в чемпионате», — сказал Головин «СЭ».

«Монако» (34 очка) поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, обойдя «Лилль», у которого есть игра в запасе. «Ренн» (17) занимает 15-ю строчку.

Александр Головин забивает гол в&nbsp;матче &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ренн&raquo; (3:2). 25&nbsp;января. Монако. Головин вернулся в стартовый состав и забил. Его гол принес «Монако» важнейшую победу
Александр Головин
ФК Монако
ФК Ренн
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