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Сегодня, 19:06

Головин о победе над «Брестом»: «Нам очень важно стабильно набирать очки в каждом туре»

Александр Головин.
Фото AFP
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» победу над «Брестом» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Франции.

Россиянин открыл счет на 39-й минуте игры. Этот гол стал для Головина шестым в нынешнем розыгрыше лиги 1, он установил личный рекорд по голам за сезон в чемпионате Франции.

«Нам сейчас очень важно стабильно набирать очки в каждом туре. Выиграли сегодня закономерно и по делу. Имели преимущество и моменты, забив по голу в каждом тайме. Рад и победе, и своему голу. В том эпизоде нужно поблагодарить за своевременную передачу партнера, все удачно получилось. Какие эмоции в связи с тем, что мой гол признали лучшим в чемпионате в январе? Конечно, такая оценка со стороны лиги и болельщиков очень приятны. Но это уже история, нужно смотреть и двигаться вперед. Самое главное, чтобы мои голы, результативные передачи и в целом моя игра приносили пользу команде», — сказал «СЭ» Головин.

«Монако» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 50 очками в 24 матчах. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 7 очков.

Александр Головин
ФК Брест
ФК Монако
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