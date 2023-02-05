0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:26

Головин: «Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако»

Отдел футбола «СЭ»
Александр Головин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник «Монако» Александр Головин после завершения матча 22-го тура чемпионата Франции против «Клермона» (2:0) прокомментировал «СЭ» слухи об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии».

— Хорошая игра, рад победе и своей голевой передаче. Были еще моменты, когда можно было забивать, но самое главное, что выиграли и набрали три очка.

Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако» и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона, — сказал Головин.

«Монако» продлил беспроигрышную серию в лиге 1 до 7 матчей и с 44 очками в активе занимает 4-е место в турнирной таблице.

&laquo;Клермон Фут&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Александр Головин (справа). Кофрие не остановил Головина. У российского полузащитника голевая передача, а впереди — матч с «ПСЖ» и Месси

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Александр Головин
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
3
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федор Емельяненко закончил карьеру грустным поражением. Бейдер снова нокаутировал Последнего Императора
Щербакову не пригласили на церемонию награждения премии ISU. Анна точно не получит награду?
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент — об игре Головина: «Александр сейчас в отличной форме, хорошо поработал на сборах»

Газзаев: «Если интерес к Головину из «Боруссии» действительно есть, то это шаг вперед в его карьере»