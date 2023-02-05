Головин: «Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин после завершения матча 22-го тура чемпионата Франции против «Клермона» (2:0) прокомментировал «СЭ» слухи об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии».
— Хорошая игра, рад победе и своей голевой передаче. Были еще моменты, когда можно было забивать, но самое главное, что выиграли и набрали три очка.
Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако» и нужно сделать все, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона, — сказал Головин.
«Монако» продлил беспроигрышную серию в лиге 1 до 7 матчей и с 44 очками в активе занимает 4-е место в турнирной таблице.
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