Головин о голе в ворота «Тулузы»: «Бил на исполнение в дальний угол»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал «СЭ» победу над «Тулузой» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Франции.

«Получилась хорошая, яркая игра. Мы доминировали и владели преимуществом, много атаковали, создавали моменты. На ворота соперника было постоянное давление, которое воплотилось в два забитых мяча. Красивый гол в моем исполнении? Со стороны виднее насколько он хорош, но могу сказать, что бил на исполнение в дальний угол. Все удачно сложилось. На самом деле мог забить еще в этом матче, были хорошие возможности. С чем связано, что стал больше бить, брать игру на себя? Нет какой-то одной причины. Это и требование тренерского штаба, и собственные ощущения позволяют действовать именно так. Все-таки и в команде, и в Лиге играю уже не первый год. Есть определенная уверенность и понимание того, как нужно сыграть в той или иной ситуации. Самое главное, чтобы все это было на пользу команде. Так оно и получается», — сказал Головин «СЭ».

По версии Whoscored, российский полузащитник с оценкой 8,9 был признан лучшим игроком матча.

По версии Sofascore, Головин набрал 8,6 балла за игру.

В этом сезоне 26-летний хавбек провел за «Монако» 21 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.