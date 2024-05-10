Головин: «Очень хочу помочь «Монако» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал «СЭ» о своем восстановлении.
20 апреля стало известно, что 27-летний россиянин получил растяжение левой лодыжки на тренировке и выбыл до конца сезона.
«Как проходит восстановление? Хорошо, все идет по плану. Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться», — сказал Головин «СЭ».
В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
После 32 матчей «Монако» (61 очко) занимает второе место в лиге 1.