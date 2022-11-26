Головин о признании лучшим игроком «Монако» в ноябре: «Я разделяю приз с партнерами по команде»

Головин рассказал о своих эмоциях после получения приза лучшему игроку «Монако» в ноябре

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал «СЭ» о своих эмоциях после получения приза лучшему игроку монегасков в ноябре.

«Конечно, признание болельщиков и такая оценка с их стороны — это всегда приятно. Тем более в ноябре мы смогли выйти в весеннюю часть Лиги Европы, что было важно для нас. Но в любом случае я должен разделить этот приз с партнерами по команде. Такая оценка моей игры это, безусловно, и их заслуга тоже. Слежу ли сейчас за матчами чемпионата мира? Не могу сказать, что смотрю все игры без исключения, но какие-то матчи, конечно, удается посмотреть», — сказал Головин «СЭ».

Головин получил 46 процентов голосов болельщиков в голосовании на официальном сайте «Монако».

В ноябре 26-летний футболист забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах.