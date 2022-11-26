Головин о признании лучшим игроком «Монако» в ноябре: «Я разделяю приз с партнерами по команде»

26 ноября, 13:38
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал «СЭ» о своих эмоциях после получения приза лучшему игроку монегасков в ноябре.
«Конечно, признание болельщиков и такая оценка с их стороны — это всегда приятно. Тем более в ноябре мы смогли выйти в весеннюю часть Лиги Европы, что было важно для нас. Но в любом случае я должен разделить этот приз с партнерами по команде. Такая оценка моей игры это, безусловно, и их заслуга тоже. Слежу ли сейчас за матчами чемпионата мира? Не могу сказать, что смотрю все игры без исключения, но какие-то матчи, конечно, удается посмотреть», — сказал Головин «СЭ».
Головин получил 46 процентов голосов болельщиков в голосовании на официальном сайте «Монако».
В ноябре 26-летний футболист забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 3 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования