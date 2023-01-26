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Сегодня, 19:33

Фофана — о матче против «Марселя»: «Нужно сделать все, чтобы победить и послать четкий сигнал конкурентам»

Мария Гусева
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Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

«У нас есть сожаления относительного того, как сложилась первая игра в текущем розыгрыше. Мы контролировали ход встречи, но позволили им забить победный гол в самый последний момент. Это в прошлом, и новый чемпионат начинается уже в эту субботу. Конечно же, результат будет играть важную роль, но нужно будет набирать еще очки в следующих встречах, чтобы потенциальная победа в гостях у «Марселя» не была одержана зря.

В субботу нужно будет сделать все, чтобы добиться победы и послать четкий сигнал конкурентам. Мы подходим к каждой встрече в отдельности. Команды, которые находятся над нами в таблице, уверенно набирают очки, но в прошлом сезоне мы показали, что можем проснуться именно в тот момент, когда этого требуется больше всего", — цитирует пресс-служба клуба Фофану.

Матч «Марсель» — «Монако» пройдет в субботу, 28 января. Начало встречи — 23.00 мск.

Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
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