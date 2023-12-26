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Сегодня, 14:17

Полузащитник «Монако» Фофана заявил, что гордится Головиным

Виктория Кравченко
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Хавбек «Монако» Юссуф Фофана восхитился российским одноклубником Александром Головиным, которого включили в символическую сборную лиги 1 по итогам первой половины сезона.

«Горжусь Головиным. Ему 27 лет, это тот возраст, когда ты достигаешь своего пика. Он очень умный игрок, у него всегда есть несколько трюков в рукаве, которые можно увидеть на поле», — цитирует футболиста пресс-служба монегасков.

В этом сезоне Головин провел 15 матчей, забив 5 голов и сделав 3 ассиста. По итогам 17 туров «Монако» занимает третье место в таблице.

Александр Головин
ФК Монако
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