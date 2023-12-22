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Судейство

Сегодня, 01:57

Головин дисквалифицирован на два матча. Но пропустит только один

Александр Бобров
Шеф-редактор
Александр Головин (слева) в матче с Тулузой.
Фото AFP
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Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции объявил санкции, которые применены к игрокам по итогам очередных матчей лиги 1.

Как сообщает сайт ПФЛ, российский полузащитник «Монако» Александр Головин, ударивший ногой форварда «Тулузы» Арона Деннума и получивший за это красную карточку в матче 17-го тура чемпионата Франции, дисквалифицирован на два матча, но пропустит один.

Дисквалификация на вторую встречу сохранится в виде условного наказания, которое может вступить в силу только при определенных обстоятельствах.

Александр Головин получил красную карточку. Головин получил красную карточку в матче с «Тулузой»
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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