Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти продлил контракт с клубом до лета 2026 года, сообщает пресс-служба клуба. Предыдущее соглашение истекало летом 2024 года.

Верратти перешел в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. За 10 сезонов в Париже он провел 398 матчей, забил 11 голов и отдал 48 результативных передач.

«Я очень горжусь продлением контракта с «Пари Сен-Жермен». Я приехал в Париж более 10 лет назад, в этот город, который считаю своим вторым домом. Я всегда получал большую поддержку от клуба и болельщиков. с тех пор, как я начал, и я очень благодарен за это. Для меня было очевидно, что моя история будет и дальше писаться здесь. Я надеюсь выиграть еще много трофеев в футбокле клуба», — цитирует 30-летнего Верратти пресс-служба клуба.

Он второй в истории «ПСЖ» по матчам за клуб после Жан-Марка Пилорже (435).